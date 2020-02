Sembra essere ormai scontro aperto tra Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini. Pare che la cantante abbia deciso all’ultimo momento di non partecipare alla puntata speciale di ‘Domenica In’ in onda dall’Ariston perché in studio tra gli opinionisti c’era la giornalista 45enne, rea di aver fatto un commento molto critico su di lei nei giorni scorsi. Ma vediamo cos’è successo. Durante la puntata di domenica 9 febbraio del programma condotta da Mara Venier, Selvaggia ad un certo punto prende la parola e dice: “Ho saputo che Elettra era qui fuori, truccata e vestita. È andata via da Sanremo, da qua, perché ha visto che c’ero io e non voleva incontrare me”.

“Io posso essere antipatica, quello che volete ma ci si confronta con i giornalisti se si vuole fare questo mestiere. Non la conosco e non ricordo neppure cosa ho scritto su di lei, forse l’ho criticata per il vestito. Dico solo che per fare le bizze in questo modo bisogna avere un grande talento che nel suo caso non c’è”, ha aggiunto. Andando a spulciare tra gli ultimi commenti social di Selvaggia spunta questo condiviso su Twitter il 7 febbraio: “La Lamborghini è il Coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei”. Potrebbe essere proprio il post “incriminato”.

A dare manforte alla Lucarelli è stata la stessa conduttrice dello show, Mara Venier, che ha sottolineato come la Lamborghini avrebbe mancato soprattutto di rispetto al pubblico non entrando nello studio del suo programma. “Al di là della simpatia nei confronti di Selvaggia Lucarelli credo che Elettra debba rispettare il pubblico che l’aspettava”, ha fatto sapere.

E’ poi voluta intervenire anche Mara Maionchi, anche lei tra gli opinionisti dell’edizione speciale di ‘Domenica In’. “Elettra poteva venire e dire alla Lucarelli: ‘Stai zitta che non stai simpatica’”, ha aggiunto la produttrice musicale e giudice di ‘X Factor’. Nessun commento sulla vicenda è invece arrivato dalla giovane ereditiera italiana.

