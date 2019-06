Eliana Michelazzo va ancora una volta contro l’ex amica e collega, quella che definiva “una sorella”, Pamela Perricciolo. Nel cuore della notte sulle sue IG Stories compaiono i post dell’ex agente di Pamela Prati. L’accusa di essere una ladra e aver preso, da casa sua, i regali che lei aveva acquistato per il fantomatico e inesistente Simone Coppi, l’uomo che dice di aver considerato per 10 anni il suo ‘marito virtuale’, persona che chiaramente è solo un ‘fake’.

“Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto per Simone, i regali te li potevi risparmiare. Ho passato 10 Natali sola senza la mia famiglia vera. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all’università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te. #malvagia #fintobene #senzaunbriciolodidignità”, scrive Eliana Michelazzo. Il suo sfogo contro Pamela Pericciolo è durissimo.

Eliana Michelazzo si proclama innocente e vittima del raggiro. Pamela Perricciolo al Fatto Quotidiano però ha detto: “Come nasce Simone Coppi? Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi, è venuta ad entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista”. La 39enne va contro di lei furiosamente.

“Ah dimenticavo - aggiunge ancora in un altro post - Hai minacciato tante volte di morire con le gocce! Mettendomi il terrore…dicendo che non uscivi più da casa…pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio fa ridere… a breve lo pubblico. #perfidia #tiavevodettodiandaredallatuafamiglia”.

Eliana Michelazzo non la smette. Conclude il suo sfogo con un ultima dichiarazione. “Maledetta, ci vediamo in tribunale”, sottolinea a Donna Pamela. La vicenda tra le due ex menti della Aicos Management Group è sempre più torbida e contorta.