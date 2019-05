Eliana Michelazzo, 39 anni, si è lasciata andare a un duro sfogo sui social. Ha smentito di avere avuto una relazione sentimentale con Pamela Perricciolo. A ruota libera in questi giorni ha anche rilasciato alcune dichiarazioni mezzo stampa scagliandosi contro l'ex collaboratrice e la stessa Pamela Prati: "Sono io la vera vittima in questa faccenda", ha detto. Non solo, ha ribadito di avere gravi problemi psicologici e di volersi curare dopo aver creduto per dieci anni di avere una storia con il fantomatico Simone Coppi, presentatole, virtualmente, dalla Perricciolo.

L'ex agente della Prati ha smentito le voci su una sua presunta relazione con la Perricciolo: "Più che altro - ha detto - sono proprio affranta da queste notizie sul mio orientamento. Vorrei dire a questi giornalisti che si devono vergognare. Ok sì Pamela (Perricciolo, ndr) era mia sorella, ma mi ha tradita e quindi basta! Sono veramente schifata, basta, per favore, non ce la faccio più. Ma poi etero o non etero, ma che problemi avete? Ma fatevi un esame di coscienza e ricordatevi che io sono sempre una donna, una ragazza e non sono un bersaglio per voi, per buttarmi fogna addosso. Vergognatevi! Questa è una patologia importante e non è da sottovalutare. Basta veramente! Sono stata dieci anni come una stupida e ancora oggi me ne pento".

Eliana Michelazzo in un'intervista rilasciata ad AdnKronos ha inoltre attaccato direttamente la Perricciolo e la Prati: "Quelle di Pamela Prati - ha dichiarato - sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso a organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione".

"La Prati in tutta questa vicenda era molto complice con Pamela Perricciolo - ha aggiunto Eliana Michelazzo - Io ogni giorno vengo definita 'manipolatrice', 'truffatrice'; si sta anche disquisendo del mio orientamento sessuale, dicendo cose non vere peraltro, senza alcun rispetto per la mia dignità di donna. Posso dire che al momento non risultano procedimenti penali nei miei confronti: si tratta quindi di illazioni gravissime che stanno finendo di distruggermi umanamente e professionalmente. Mi sembra di essere finita in un incubo in cui sono io la vera e unica vittima".