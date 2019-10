Eliana Michelazzo è nuovamente single. E’ già finita la sua storia d’amore con Daniele Barlolomeo, sul social molto intimo con Nadia Barrientos. L’ex manager sul social conferma la rottura. Si sono lasciati.

Daniele Bartolomeo nelle IG Stories della modella e attrice argentina è caldissimo con lei. I due si lasciano andare e non si nascondono affatto: atteggiamenti inequivocabili che fanno pensare a una ‘liaison’ in corso.

Eliana Michelazzo a fine estate era uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, stavolta non ‘virtuale’ come Simone Coppi. I due si erano conosciuti a Ibiza ed era scoppiata la passione. Tutto, però, è bruciato velocemente. Ora è finita.

“Ciao ragazzi. Purtroppo in questi giorni ho evitato di fare storie e di dirvi un po’ la mia situazione. Però visto che sono uscite delle notizie non posso fare a meno che parlare della rottura e della storia con Daniele…”, dice Eliana Michelazzo ai follower su Instagram.

Poi racconta tutto: “E’ finita all’incirca due settimane fa. Sicuramente tra le cose che sono successe e vabbé, a parte con Giletti, però insomma… dalle mie storie e comunque dal mio Instagram avete comunque capito che non sono più con lui. Volevo evitare di aprire questo discorso perché sinceramente quando si chiude una storia ognuno ha il suo. Nel senso che non sta bene e io non sono stata molto bene. Però diciamo che lui si è rifatto subito una vita, o comunque si è messo subito con un’altra persona”.

“Io non sarei mai di questa pasta, ma sicuramente lui verso di me non aveva un grande sentimento. Quindi morale della favola non gliene fregava più di tanto. Più che altro io penso che esista il rispetto per la persona”, sottolinea ancora la 40enne.

E aggiunge: “Non penso di meritarmi questo. Se lui si è fatto gli affaracci suoi saranno appunto affari suoi. Ma oltre questo mi sono arrivate altre cose e altre voci. Diciamo che la fiducia stava andando pari a 0. Però comunque io sono una persona buona, cerco di capire. Anche perché io non rimpiango nulla, però penso che la parola detta è ‘rispetta chi ti rispetta, chi non ti rispetta…ciao’. Credo che essere buoni non porti a nulla…vorrei solo serenità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2019.