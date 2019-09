Eliana Michelazzo per la prima volta in tv con il fidanzato Daniele Barlolomeo

Eliana Michelazzo torna in tv. Barbara D’Urso la vuole ancora con lei nella prima puntata della nuova stagione di “Live - Non è la D’Urso”. Si parla nuovamente del ‘Prati Gate’ e Mark Caltagirone. La 40enne torna a bomba sul fattaccio che l’ha coinvolta insieme a Pamela Prati e Pamela Perricciolo e ribadisce di essere stata una vittima. Racconta la sua estate da star, con ospitate in discoteca e un rinnovato batticuore. Ora è innamorata di un uomo reale. In studio per la prima volta presenta il fidanzato, Daniele Bartolomeo.

Sono una coppia da circa due mesi. Daniele Bartolomeo è il fidanzato ‘in carne e ossa’ di Eliana Michelazzo. L’ex manager della Prati è raggiante accanto a lui in tv.

“Ci siamo conosciuti in aeroporto a Ibiza”, spiega Daniele Bartolomeo a "Live - Non è la D’Urso”. Eliana Michelazzo dopo dieci anni di fidanzamento virtuale con l’inesistente Simone Coppi, volta pagina e si lascia andare a un nuovo rapporto, questa volta, vero fortunatamente.

Quando Daniele Bartolomeo entra in studio il suo microfono non funziona. Barbara D’Urso, che descrive il fidanzato di Eliana Michelazzo come timido e non avezzo a stare in tv, non perde però l'occasione di ironizzare sullo strano caso che si sta verificando: "E' il destino di Eliana: i suoi uomini o non esistono o non si sentono”. Per fortuna il problema tecnico si risolve velocemente e il ragazzo dice la sua.

Brevi dichiarazioni. Sorride imbarazzato quando gli domandano chi sia stato il primo a baciare l’altro. Daniele dice: “Non lo ricordo”. Eliana sdrammatizza: “Insomma, ci siamo baciati...”. La Michelazzo è sicura di sè, anche quando le si sottolinea spesso la sua estate da star, tra locali dove, si presuppone, per essere chiamata da ospite, sia stata ben remunerata. La mora non si scompone mai. Ormai il piccolo schermo sembra essere il suo mondo perfetto, nonostante l’affaire Caltagirone continui a far discutere.

