Eliana Michelazzo è ancora in bolletta dopo lo scandalo per l’’affaire’ Mark Caltagirone di cui è stata protagonista. L’ex manager di Pamela Prati lamenta nuovamente la sua situazione finanziaria precaria. Intervistata da Novella 2000 confessa: “Sono in grande difficoltà”.

E’ senza soldi, in bolletta. Eliana Michelazzo, quando le si chiede come si mantenga oggi, svela: “Con il lavoro sono messa male perché tutte le ragazze che lavoravano con me si sono tirate indietro e io ho avuto difficoltà a pagare determinate cose. Sto cercando di saldare i debiti con le aziende, ma è molto dura perché ci ho rimesso molti soldi in questa storia. Preferisco non dire di più, ma ho aiutato la famiglia virtuale, credendola reale, pagando l’affitto, le cure per chi si ammalava”.

Le transazioni avvenivano con una carta di credito, così spiega Eliana Michelazzo, in questo modo era facilissimo concludere operazioni. “Ma non voglio dire di più e non voglio fare nomi - aggiunge - riaprendo la questione. Sono in grande difficoltà adesso, ma mi sto comunque arrangiando con qualche sponsor e qualche ospitata che mi permettono di tirare avanti”.

E’ in bolletta, ma Eliana Michelazzo ha i suoi motivi per sorridere. Finalmente frequenta una persona reale, il marito virtuale Simone Coppi è alle spalle. La 39enne conferma la storia d’amore con Daniele Bartolomeo: "Sto frequentando una persona comune, lontana dal mondo dello spettacolo”.

La mora vuole ripartire da zero, sempre con un’agenzia di spettacolo. Annuncia che porterà Pamela Perricciolo in tribunale e sul Prati Gate dice: “Ci sono ancora tante cose non chiare. Per ora solo bugie su bugie…”

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.