Eliana Michelazzo al "Live" da Barbara D’Urso lascia di stucco. Nella lunga intervista ci sono altri incredibili dettagli che la manager svela. Riguardano il suo rapporto con Simone Coppi. I due facevano l’amore su Internet. Nella chat Eliana ha anche inviato alcuni video sexy. Ora ha paura, è molto preoccupata.

La conduttrice al "Live" le domanda come sia possibile aver vissuto una relazione così intensa con un uomo mai visto, mai frequentato, senza mai dargli un bacio, abbracciarlo, condividere con lui momenti intimi. Eliana Michelazzo ha la faccia contrita, gli occhi spenti. Nell’intervista rivela: ”Non faccio l'amore con un uomo da dieci anni, l'ho fatto virtualmente via chat con quello che pensavo fosse Simone Coppi. qualcuno ha anche dei miei video sexy, sono preoccupata”.

E’ pazzesco, ma queste sono le sue parole. Barbara D’Urso al “Live” rimane basita. Sottolinea che è difficile per chi ascolta credere alle sue parole. Eliana Michelazzo conferma. Questa è la sua verità, ha deciso di dire di sì all’intervista per raccontare tutto. Le sue rivelazioni sono sorprendenti, soprattutto se si pensa alla durata del rapporto tra lei e l’inesistente Coppi.

"Era Pamela Perricciolo che mi diceva di stare tranquilla, che lui mi amava. Mi diceva che Simone Coppi aveva lasciato Manuela Arcuri per me - confessa - Lui mi diceva che era sotto scorta per il lavoro che faceva, il magistrato. E per questo non poteva fare molte cose". E ancora: "Avevo il telefono sotto controllo, qualcuno mi seguiva. Quando mi spostavo dovevo dare gli orari. Per cinque anni ho annullato la mia vita non parlando mai neanche con un uomo - precisa ancora la 39enne - L’ho visto solo una volta da lontano a Pizza di Spagna, lui mi ha sorriso da lontano. E basta".

“Facevamo l’amore su internet, su Whatspp. Video sexy? Sì, li ho mandati. Oddio, chissà chi li avrà ricevuti. Avrà anche alcuni miei video…”, sottolinea Eliana Michelazzo, incalzata dalla D’Urso. “Non abbiamo mai parlato al telefono. Ho creduto a tutto, ci credevo ciecamente. Mi ero convinta nella mia testa che fosse vero. Ero entrata talmente tanto in questa cosa che ci credevo. Mi sono fatto due tatuaggi per lui. Il primo nel 2009, il secondo nel 2017. Cosa aspettavo? La data che lui era libero e non lavorava. Ogni anno mi diceva che presto sarebbe stato lasciato libero e sarebbe venuto da me, avremmo avuto la famiglia che entrambi desideravamo”, confessa ancora. E ammette: "Ho bisogno di un medico, questo lo so". Il pubblico in studio fischia, non dà credito a quel che dice. Ma lei continua. E, con riferimento a Pamela Prati dice: "Lei ora sa che Mark Catagirone non esiste. Ma regge il gioco".

“Ci sentivamo su Messenger all’inizio, poi – spiega la Michelazzo – quando è nato WhatsApp su WhatsApp. Mi scriveva cose bellissime…”. Eliana Michelazzo dice di non aver fatto l’amore con nessun altro. Solo con lui, virtualmente, tramite le chat. E ha inviato alcuni video sexy a quei numeri.

Barbara D’Urso in chiusura d’intervista al “Live” annuncia il suo scoop: ha scoperto di chi sono i due numeri intestati a Simone Coppi e con i quali la manager avrebbe parlato per dieci anni. Non rivela i nomi per una questione di privacy, ma li mostra alla Michelazzo. Lei osserva il foglio che le è stato dato tra le mani e dice: “Che schifo!”. Afferma di avere ora la consapevolezza di essere stata presa in giro. Conosce uno dei due intestatari: una donna.