Eliana Michelazzo smentisce di essere lesbica. L’agente ha fatto sapere tramite una Instagram Story di non essere omosessuale dopo che nelle ultime ore si sono diffusi in rete alcuni rumour riguardo una sua presunta relazione decennale con Pamela Perricciolo, la sua socia dell’Aicos Management.

Su sul profilo ha scritto: “Sai che vi dico? Potete dire quello che volete, ma io sto con la coscienza apposto! E rispetto il mondo gay! Anzi se lo fossi non sarebbe stato un problema”. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dalla nuova ospitata in diretta a ‘Live – Non è la D’Urso’, dove ha rivelato di aver denunciato proprio la Perricciolo, che secondo lei è la persona che si nasconde dietro l’identità virtuale di Simone Coppi, l’uomo con cui per tantissimi anni ha pensato di avere una relazione, ma che in realtà non esiste.

"Sono andata in questura, ho denunciato Pamela Perricciolo. L'ho denunciata anche se l'ho considerata per dieci anni mia sorella, perché tutto questo l'ha creato lei. Forse non lo ha fatto da sola, potrebbe esserci qualcun altro oltre lei, ma lei ce lo deve dire, non è possibile", ha fatto sapere nel programma della D'Urso.