Eliana Michelazzo sta male. Per la sua amica e assistita Selvaggia Roma sarebbe addirittura in condizioni ‘critiche’. Lo ha raccontato proprio l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ che nella notte tra lunedì e martedì si è ritrovata a dover soccorrere la Michelazzo nel cuore della notte, con l’aiuto del suo compagno.

Spiegando cos’è successo poche ore dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, che avrebbe potuto vedere la Michelazzo entrare nella Casa di Cinecittà se i vertici Mediaset non avessero messo un veto sulla sua partecipazione al programma, Selvaggia ha raccontato che l’ex agente di Pamela Prati – la showgirl ha lasciato l’agenzia nelle ultime ore – si è sentita male. In una Story su Instagram ha scritto: “Ragazzi grazie, davvero grazie. Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno”.

“La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare. Sarà un tragitto lungo per Eli, ma l’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto”, ha aggiunto la Roma.

Intanto Eliana sul suo profilo Instagram pubblica questa frase: “La verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta”. Un modo per prendere ancora di più le distanze dall’ex amica ed ex socia Pamela Perricciolo.