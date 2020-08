Eliana Michelazzo, positiva al Covid, ricoverata d'urgenza in ospedale

Eliana Michelazzo, che ieri aveva fatto sapere di essere positiva al Covid e in quarantena a casa a Roma, si è aggravata: è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale policlinico Umberto I. Lo riferisce l’AdnKronos, la stessa agenzia che ieri aveva dato la notizia della sua malattia.

L’ex manager di Pamela Prati, 40 anni, secondo quanto riferisce Fanpage, che si era messo in contatto con lei poco prima del ricovero, è stata trasporta nella struttura ospedaliera dopo le 11,40 di questa mattina, 28 agosto in ambulanza. “Sto male, perdo sangue dalla gola”, ha riferito all’organo di stampa.

Ieri le condizioni di salute della Michelazzo non parevano preoccupanti. “Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io”, aveva annunciato. E poi aggiunto: “Sono molto spaventata. Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi”. Invece così è stato evidentemente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2020.