La Festa del Cinema di Roma si chiude con una nuova polemica. A scatenare il dibattito è l’opportunità della presenza sul red carpet di Eliana Michelazzo. La co-protagonista del Prati-gate ha infatti sfilato sulla passerella della kermesse cinematografica durante la presentazione del documentario sui Negramaro, ‘L’anima vista da qui’, che racconta gli ultimi tre anni della band. Davanti ai numerosi flash dell’ambito tappeto rosso la 40enne ha scelto di indossare un lungo abito vedo-non vedo con ricambi argentati e smalto in tinta. I fotografi ovviamente non si sono lasciati sfuggire l’occasione per immortalarla da tutte le angolazioni, consapevoli che le immagini avrebbero fatto molto parlare.

Eliana è infatti stata protagonista per mesi del caso mediatico conosciuto come Prati-gate, ovvero quello del finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, un uomo che si è rivelato esistere solo nella mentre della showgirl e nel mondo dei social. Secondo molti la Michelazzo sarebbe stata insieme all’amica ed ex socia Pamela Perricciolo la mente dietro a tutta la vicenda, che sarebbe dovuta servire a Pamela Prati a tornare in tv per qualche ospitata e a finire nuovamente sulle prime pagine dei giornali per le sue nozze.

Peccato però che la strategia sia sfuggita di mano e che l’inganno sia stato scoperto. Ad ogni modo Eliana ha respinto l’accusa e addossato la responsabilità proprio alla Perricciolo e in parte alla stessa Prati. Insomma, data la vicenda torbida in molti ritengono che sarebbe stato meglio evitare che la Michelazzo calcasse il red carpet di un evento così importante.

Scritto da: la Redazione il 28/10/2019.