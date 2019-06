Eliana Michelazzo a “Live” di Barbara D’Urso incontra di persona Stephan Weiler, ex Mister Svizzera, l’uomo che per 10 anni dice di aver creduto fosse il suo ‘marito virtuale’ Simone Coppi. Nell’ascensore si confronta con lui, poi, vittima di un crollo emotivo, scappa via in lascrime. Nel backstage della trasmissione piange. E’ devastata. Decide di non tornare in studio: “Non ce la faccio”. Accasciata su una poltroncina, rivive il suo incubo.

Vede dal vivo Stephan Weiler che lei credeva essere Simone Coppi a “Live”. Gli chiede scusa. Il modello non si capacita di come la 39enne abbia potuto credere per così tanto tempo a una relazione inesistente. Le conferma di volersi tutelare tramite i suoi legali. Eliana cerca di spiegargli che per lei tutto è stato reale.“Scusa, mi sento male”, sottolinea, agitandosi. Le manca il respiro. Stephan la guarda quasi basito, la ascolta. Poi, quando la D’Urso chiede a entrambi di tornare in studio, si avvia verso l’uscita dell’ascensore con lei. Eliana Michelazzo, però, non regge e crolla. In lascrime si siede su una poltroncina e piange. Singhiozza disperata.

Vedere Stephan Weiler, Simone Coppi, la fa ripiombare nell’assurdità della vita che dice di aver vissuto. Eliana Michelazzo non riesce a fermare le lacrime. Barbara D’Urso al “Live” le domanda cosa accada, se è per la vergogna che abbia questa reazione. La donna dice che è così. “Scusatemi, non mi sembra tutto questo normale. Non ce la faccio a tornare in studio, voglio rimanere qui, scusate”, sottolinea con voce rotta.

La conduttrice conviene con lei che non c’è alcuna cosa di normale in tutta questa vicenda. “Il problema è anche la vergogna, questa cosa non è normale e lo sto realizzando giorno dopo giorno. Vi chiedo di togliere le telecamere per favore”, precisa ancora Eliana Michelazzo. Rimane lì, fuori dallo studio, immersa nei suoi pensieri, annientata, anche se sui social c’è chi parla di ottima recitazione e le dà della ‘brava attrice’.