Eliana Michelazzo mostra sul social il tatuaggio dedicato al 'marito immaginario’ Simone Coppi: 'E’ una ferita indelebile’

Si tratta di un tattoo fatto ormai dieci anni fa sulla spalla destra

Eliana ha recentemente confessato di non aver mai incontrato Coppi

La Michelazzo ha spiegato di pensare che l’uomo non esiste neppure

Eliana Michelazzo ha mostrato per la prima volta sul social il tatuaggio che ha fatto dieci anni fa sulla spalla destra dedicato al “marito immaginario” Simone Coppi. L’agente fino a poco tempo fa aveva infatti sempre sostenuto di essere sposata con quest’uomo, ma nell’intervista shock concessa a Barbara D’Urso pochi giorni fa ha rivelato di non averlo mai incontrato e di essere ormai certa che non esista. Accanto allo scatto la Michelazzo ha scritto: “I tatuaggio sono indelebili come la ferita nel cuore che rimane. Avevo 29 anni. Ma non posso tornare indietro”. Nel frattempo nelle ultime ore Pamela Prati ha fatto sapere di aver lasciato la sua agenzia e di essersi dimessa anche dalla carica di direttrice dell’Aicos Management, di proprietà di Eliana. Tra loro sembra essere ormai guerra aperta.

