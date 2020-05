Elisa De Panicis, nuovo fidanzato in Messico durante la quarantena

Elisa De Panicis ha un nuovo fidanzato. Durante la quarantena in Messico, bloccata a causa del lockdown, la bella influencer ha trovato l’amore e sul social condivide alcune immagini con la sua dolce metà: un misterioso ragazzo moro tutto muscoli e con un volto incantevole.

Era volata in vacanza nella nazione centroamericana, quando è scoppiata la pandemia, Elisa De Panicis è rimasta bloccata in quarantena in Messico. Non si è affranta, anzi. Nello splendido resort dove alloggia con altri amici, l’ex concorrente del GF Vip, in passato vicina ad Andrea Denver, ha incontrato l’uomo dei sogni. La sinuosa 27enne ha un nuovo fidanzato e non si nasconde insieme a lui, che le prepara pure deliziosi piatti in cucina. E’ un vero principe.

Da due mesi in Messico in quarantena, Elisa a Tulum ha saputo divertirsi, continuando a prendere il sole, fare bagni nel mare caldo e yoga all’aperto. Poi c’è stato il colpo di fulmine ed ecco spuntare il nuovo fidanzato, di cui lei, però, non svela quasi nulla.

Si lascia vedere abbracciata a bel ragazzo dai capelli lunghi, modello Tarzan. Sorride dal paradiso terrestre e ai followers scrive: “Fate l’amore, non fate la guerra”. Non le serve altro al momento: la De Panicis vive ore di serenità e gioia accanto a lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2020.