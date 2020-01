Elisa De Panicis: flirt con Maxi Lopez? Signorini lancia la bomba, Wanda Nara: 'Sono cornuta'

Elisa De Panicis ha avuto in flirt con Maxi Lopez? Sembrerebbe di sì, almeno stando a quel che Alfonso Signorini svela a tarda ora durante la settima puntata del GF Vip. Il giornalista, conduttore del reality show, lancia la bomba in diretta tv, Wanda Nara, ex moglie del calciatore, da cui ha avuto tre dei suoi cinque figli, opinionista del programma insieme a Pupo, rimane spiazzata e subito commenta: “Sono cornuta”.

“I miei uccellini mi hanno detto, cara Wanda, che la nostra Elisa De Panicis, che è una che non si fa mancare niente, ha avuto una tresca...Indovina con chi? Con Maxi Lopez!”, rivela Signorini. L’argentina inizialmente commenta con un laconico “Ah sì?”, l’influencer, però, seduta tra la schiera degli eliminati del GF Vip in studio, si nasconde il volto e si lascia andare a una risatina nervosa, che, parrebbe ammettere il flirt.

“Non sapevo nulla!”, aggiunge allora la moglie di Mauro Icardi. Alfonso non è soddisfatto. Domanda ad Elisa se il flirt con Maxi Lopez ci sia stato quando era ancora sposato con Wanda o dopo la separazione. La De Panicis glissa e ironizza: “Ma quanti uccellini hai?”. Un replica che potrebbe essere una conferma…“Non si sa, ma pare che sia così”, sottolinea allora il presentatore del GF Vip.

“Ah, io sono cornuta?”, esclama Wanda Nara, mostrando con orgoglio il gesto delle corna. Tutti ridono. Pupo, però, manda velenosa frecciata alla sensuale 27enne che, in passato, parrebbe aver avuto ‘contatti stretti’ con Cristiano Ronaldo, la new entry Maxi Lopez e, in ultimo, Theo Hernández. “Elisa, io giocavo nella nazionale cantanti: ti interessa?”, le chiede Enzo Ghinazzi.

Wanda Nara non la prende male e si diverte. Poi dice: “L’amica di Pupo è cornuta”. Signorini però la rincuora immediatamente a modo suo: “Amore, prima o poi le corna ce le mangiamo tutti!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2020.