Elisa De Panicis, meditazione in Messico, tra bikini e sponsor

Elisa De Panicis in piena emergenza Coronavirus non è in Italia. L’influencer fa meditazione in Messico, come mostra nelle sue IG Stories. Tra bikini griffati e sponsor, la bionda 28enne, ex concorrente del GF Vip, si gode la sua personalissima quarantena al caldo: alloggia nel lussuoso Hotel Diamante K a Tulum, un albergo situato all’interno del parco nazionale, a pochi chilometri dalle famose rovine Maya del luogo.

Elisa De Panicis pratica yoga, insegna ai follower come rilassarsi e allontanare negatività da se stessi e dalla casa dove si alloggia e prende la tintarella. Condivide con i fan alcuni scatti in cui è ritratta in posa in costume: mostra il fisico, senza farsi troppi problemi per il momento grave che affligge l’Italia e tutto il reato del mondo. E’ in un’oasi di pace e tranquillità. Sottolinea solo che tutto questo finirà.

Immancabilmente piovono le critiche. Sono tanti quelli che si scagliano contro Elisa De Panicis, giudicandola superficiale. “Mi auguro che siano di repertorio...”, scrive un utente riferendosi agli scatti al mare condivisi sul suo account social, “Mentre noi italiani stiamo lottando per la vita tu sei andata in vacanza?”, le sottolinea un altro.

“Questo è il genere di persona deficiente che non capisce. E mentre lei si fa gli affari suoi, le persone intelligenti che fanno la quarantena, rischiano che venga prolungata”, inveisce un internauta spietato.

Elisa De Panicis al momento non replica. "A volte hai paura di parlare perché hai paura di essere mal interpretata - sottolinea sempre nelle storie - Tutto si supera nella vita".

La ragazza sii fa vedere con Giancarlo Zucca, è insieme a lui che fa meditazione e yoga. E’ il suo nuovo boyfriend o semplicemente un amico?

Come sapete, le nuove regole stabilite dal governo italiano sono stringenti ma assolutamente necessarie. Noi tutti, ma proprio tutti, in qualsiasi regione d’Italia ci troviamo, siamo chiamati a seguirle anche per evitare di incorrere in dure sanzioni (incluso il carcere). E’ quindi assolutamente necessario rimanere in casa. Le uniche eccezioni sono dettate da esigenze di salute (visite mediche non rimandabili, incidenti). E’ poi possibile uscire sporadicamente (meglio se lo fa un solo membro della famiglia una volta a settimana) per andare a fare la spesa nei supermercati, che ricordiamo rimarranno sempre aperti. Non ci sarà mai carenza di cibo (le industrie che producono alimentari stanno lavorando normalmente) quindi è inutile farsi prendere dal panico e comprare più del necessario (sebbene fare una spesa che duri almeno una settimana è più che consigliato per limitare le volte in cui sarà necessario uscire nuovamente per rifornirsi).

E’ anche importantissimo che durante gli spostamenti necessari si prendano precauzioni straordinarie, come quelle di rimanere almeno a due metri di distanza da chiunque altro si incontri, di non dare la mano, non baciarsi e non abbracciarsi. Bisogna poi lavarsi spesso le mani e non toccarsi mai alcuna parte del viso con esse. Se si dovessero avere anche lievi sintomi simil-influenzali (come la tosse) non bisogna uscire di casa né recarsi al pronto soccorso o dal proprio medico, ma chiamare i numeri messi a disposizione da tutte le regioni (qui l’elenco completo).

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2020.