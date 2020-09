Elisa De Panicis e Mila Suarez, bacio lesbo sul red carpet a Venezia

Elisa De Panicis e Mila Suarez infiammano la Mostra del Cinema. Sul red carpet a Venezia 77 le due si scambiano un focoso bacio lesbo. Nessuna distanza di sicurezza anti-Covid per le ex gieffine al Lido, che con il loro fuori programma fanno impazzire i fotografi presenti e catturano l’attenzione di tutti.

Abito nero vaporoso e con lungo strascico per la bionda, vestito ampio in tulle per la mora, Elisa e Mila sul red carpet de “Le sorelle Macaluso", il nuovo film di Emma Dante tratto da una sua pièce teatrale, si lasciano andare. Il bacio saffico è appassionato e con tanto di ‘lingua’. Lascia tutti a bocca aperta.

Elisa De Panicis, classe 1992, ex volto della versione spagnola di Uomini e Donne e Supervivientes, la versione iberica dell’Isola dei Famosi, ha partecipato lo scorso anno al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Mila Suarez, classe 1988, nel 2013 ha partecipato a Uomini e Donne, nel 2017 è stata tentatrice a Temptation Island, poi è finita al centro della scena grazie alla sua storia d’amore chiacchierata con Alex Belli ed è stata concorrente del GF 16 di Barbara D’Urso. Le due bellissime, che hanno un percorso molto simile alle spalle, si ritrovano a Venezia e infiammano la scena.

Il bacio lesbo inaspettato al Lido in poche ore fa il giro del mondo. Elisa e Mila non commentano, ma hanno raggiunto l’obiettivo: si parla solo di loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2020.