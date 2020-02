Elisa De Panicis: 'Sono ingrassatissima'. In realtà è magrissima...

Elisa De Panicis in palestra si lascia guardare dai fan prima della quotidiana seduta di pilates, che allunga i muscoli e tiene in forma, come ci tiene a precisare. L’influencer è tonica e con gli addominali in bella mostra. Seppur magrissima, stupisce tutti con frasi scioccanti. “Sono ingrassatissima”, dice.

Non ha un filo di grasso addosso eppure Elisa De Panicis sottolinea di aver preso dei chili in più e lascia a bocca aperta con le sue affermazioni. “Sono ingrassatissima sulle ginocchia”, dichiara abbattuta. Poi aggiunge: “Fisicamente faccio caga*e, ho la pancia, caz*o!”.

VIDEO

Le sue parole, se non fossero pronunciate con grande serietà, scatenerebbero una grande risata. Elisa De Panicis sembra in formissima, ma si lamenta delle sue curve. Si vede “ingrassatissima” e con la pancia, pur non avendo nulla di tutto ciò.

La 28enne, ormai uscita dalla Casa del GF Vip, per l’ennesima volta sconvolge tutti. Già un suo scivolone di poche ore fa ha creato polemica sul web. Riprendendosi sul lettino di un centro estetico mentre stava per farsi un trattamento, Elisa ha detto: “Per una volta, il Sud ha vinto contro il Nord perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta, tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono: questa è la cosa più bella di Coronavirus”. Chiaramente quel che ha affermato ridendo ha scatenato il caos e sono migliaia quelli che hanno giudicato deprecabili e insulse le sue parole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2020.