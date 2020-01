Elisa De Panicis, il suo cuore batte per il calciatore del Milan Theo Hernandez

Elisa De Panicis sarebbe innamorata. E non di Andrea Denver, come tutti potevano pensare. Il suo cuore batte per il calciatore del Milan Theo Hernandez, terzino 22enne nato a Marsiglia, in Francia. Così almeno rivela Alfonso Signorini durante la quinta puntata del GF Vip.

La modella e Influencer, eliminata dal reality, torna nella Casa per un confronto con Denver. I due hanno avuto un flirt fatto di tira e molla e, come raccontato dal modello, solo quattro rapporti intimi. Andrea, andato in nomination, ha trascorso giorni bui al reality, tra pianti e recriminazioni.

Colpa di Elisa, che l’avrebbe messo in cattiva luce nello show. Ma lui si dichiara sereno, dice di volerle bene. I due si parlano, Denver le sottolinea di non averle mai chiesto, prima di entrare al GF Vip, di fingere un fidanzamento con lui una volta nel gioco. A supporto della sua tesi dice: “Sono fidanzato”. La De Panicis rimane stupefatta e sottolinea: "Certo che la tratti bene la tua fidanzata… Devo dire perché l’ho detto?”. Il ragazzo, messo alle strette, le dà il suo permesso, così la bionda rivela: “Andrea mi ha invitato in albergo a Milano e mi ha chiesto di potermi raggiungere in hotel per farmi un massaggio”.

Andrea Denver, che continua a parlare di amicizia e nulla più, non chiarisce fino in fondo, Signorini così interviene e, quasi a voler difendere Elisa De Panicis, svela lo scoop: “Non è da gentiluomo dire che con Elisa sono state solo quattro tromb*te e arrivederci. E poi non preoccuparti. La nostra Elisa ha già il cuore occupato. Il suo cuore batte per il terzino del Milan Theo Hernandez”.

La sexy girl non smentisce: imbarazzata incassa il colpo di fatto confermando la relazione con lo sportivo.

