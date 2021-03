Elisa Isoardi acqua e sapone all'Isola conquista tutti, Iva Zanicchi: 'Sei bellissima'

Elisa Isoardi con il volto acqua e sapone all’Isola dei Famosi conquista tutti. Iva Zanicchi, opinionista del reality, non può che esclamare, dopo averla osservata attentamente mentre la naufraga è in collegamento dalla Palapa: “Sei bellissima!”.

Classe 1982, fisico invidiabile, Elisa dovrebbe essere provata dalla fame al reality e probabilmente lo è, eppure il suo viso è radioso senza trucco. Gli occhi verdi da gatta spiccano sull’abbronzatura, la 38enne è un vero schianto. Non ha rughe evidenti, merito anche della sua alimentazione sana, lontana dal dannosissimo junk food.

La Isoardi ha un colorito fresco e Iva non può che accorgersi di quanto la sua bellezza spicchi maggiormente così, ‘nature’, senza make up opprimenti che a volte quasi danneggiano il suo ovale che pare disegnato da un pittore.

“Elisa, posso dire una cosa per farmi perdonare la ‘gallina’? Amore, struccata sei bellissima, ma veramente bella“, le dice la cantante.

Poco prima, parlando dei contrasti della presentatrice con Brando Giorgi, ironica aveva sottolineato: “Sarò lapidaria: in un pollaio non ci possono stare due galli, ma un gallo e una gallina”. L’artista 80enne corregge il tiro e per farlo evidenzia una cosa che a tutti appare chiara: Elisa Isoardi all’Isola è ancora più bella che altrove.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2021.