Elisa Isoardi ha voluto fare un accorato appello ad Antonella Clerici. La conduttrice piemontese ha chiesto alla collega, che prenderà il suo posto nella fascia di metà mattinata di Raiuno con il nuovo programma ‘E’ sempre mezzogiorno’, ha fatto sapere che ci rimarrebbe male se la Clerici non tenesse nella nuova trasmissione gli chef che hanno lavorato con lei durante l’ultima edizione de ‘La Prova del Cuoco’. “Antonella, per il tuo programma chiama i cuochi che hanno lavorato con me quest’ultimo anno. Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione”, ha spiegato al settimanale ‘Nuovo Tv’.

La Isoardi, 37 anni, ha aggiunto: “Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse”. Sembra che in particolare faccia riferimento a tre volti noti dei fornelli del suo ormai ex programma, ovvero Daniele Persegani, Alessandra Spisni e Natale Giunta.

Elisa, che andrà invece a condurre un programma settimanale di medicina dal titolo ‘Check-Up’, sempre su Raiuno (e sarà anche concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ a settembre) ha poi fatto il suo in bocca al lupo ad Antonella: “Non posso che augurarle il massimo! E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei. Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative perché mi piace variare, lo trovo stimolante”.

Scritto da: la Redazione il 29/7/2020.