Elisa Isoardi a Ballando con le stelle 2020: 'Nel cast anche se sono negata per la danza'

Elisa Isoardi sarà nel cast di Ballando con le stelle 2020. E’ la stessa conduttrice a ufficializzare la sua partecipazione allo show, intervistata da Diva e Donna.

Ha accettato con largo anticipo la proposta di Milly Carlucci. Elisa Isoardi rivela: “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”. La 36enne si lancia in una nuova avventura, anche se la danza, come precisa, non è il suo forte.

Elisa Isoardi a Ballando con le stelle vorrebbe avere accanto, come compagno, Samuel Peron, con cui si è già esibita al talent nell'ultima edizione, quando è stata ballerina per una notte. “Ci conto. E’ stato già il mio ballerino nel charleston. E’ uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente”, spiega.

Avrà tempo per prepararsi, intanto, prima di tornare in tv con “La prova del cuoco” su Rai Uno il 9 settembre, Elisa sarà giurata a Miss Italia, il prossimo 6 settembre, insieme a Caterina Balivo e proprio Milly Carlucci. La manifestazione, al ritorno su Rai Uno in occasione dell'80esima edizione, sarà condotta da Alessandro Greco. La Isoardi partecipò all’edizione 2000 come Miss Valle D’Aosta e in quell’occasione conquistò la fascia di Miss Cinema. Adesso è pronta per dare i voti alle altre giovani bellissime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/8/2019.