Elisa Isoardi danza a Ballando, la frase di Mariotto è da censura...

Elisa Isoardi, nonostante la caviglia dolorante e a pezzi, danza a Ballando con le Stelle. Accanto a Raimondo Todaro si esibisce con una coreografia adattata alla situazione non facile. E’ una performance molto sensuale, al punto che alla fine Guillermo Mariotto si lascia andare e lancia una battuta che per lui è un complimento, ma per il pubblico a casa, invece, la sua frase è da censura. Il popolo del web si indigna.

Elisa Isoardi non si muove moltissimo con i piedi, ma l’esibizione ha un’altissima carica erotica. Stretta a Raimondo, regala emozioni forti: il feeling che li unisce è bollente. I giudici sono colpiti, lo stilista è conquistato dalla conduttrice Rai e dopo il ballo esplode. Le sue parole arrivano dritte al punto e a chi le ascolta paiono di pessimo gusto.

"Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…", esclama Mariotto. Elisa Isoardi rimane in silenzio e non replica. Si passa oltre. Ma la frase non passa inosservata sui social, anzi…

La chiara l'allusione sessuale del giudice nei confronti della presentatrice fa infuriare il web. "Un cafone del genere che si rivolge così a una signora meriterebbe pesanti calci in cu*o”, scrive un utente su Twitter. In molti paragonano le parole di Mariotto a quelle di Mario Balotelli nella Casa del GF Vip, ricordando la battuta infelice del calciatore all’ex Dayane Mello.

Qualcuno se la prende pure con Milly Carlucci. “La Carlucci muta. Dopo il caso di Balotelli al GF Vip, stasera anche in Rai si gioca con le battute sessiste”, sottolinea. Ed è bufera.

