Elisa Isoardi a un mese da 'Ballando': 'Non sono coordinata'. Quindi appello a Milly

Elisa Isoardi a un mese da Ballando con le stelle, dove parteciperà da concorrente, con i fan sul social ammette: “Non sono coordinata”. Proprio per questo da un appello a Milly Carlucci, conduttrice storica dello show di Rai Uno: le chiede di riservarle un maestro di danza molto paziente…

“La prova del cuoco” è stata cancellata, Elisa Isoardi non vuole lasciarsi abbattere, si prepara all’esperienza al talent, l’inizio di una nuova vita, parole sue. "Beh, ci siamo, manca poco più di un mese ragazzi - esordisce in un video postato su Instagram - Sono pronta? Non ancora. Ci saranno le prove. Confermato, comunque: sono nel cast di Ballando con le stelle”.

“Grazie Milly per aver creduto in me, dato che sono una bravissima ballerina non ci saranno problemi vero? Mi raccomando scegli un maestro molto, molto paziente… Lo sapete, mi avete visto ballare, non sono molto coordinata, però ci credo. Ma sì, loro sono bravissimi e pazienti: darò il meglio”, precisa ancora la mora 37enne.

“Questa sarà una grande prova per me, non solo fisica, perché finalmente mi rimetterò in forma, ma soprattutto mentale: di resistenza e disciplina. Sono felicissima di partecipare: credete in me e tifate per me, l’energia positiva arriva”, aggiunge ancora la Isoardi.

L’ex fidanzata di Matteo Salvini rivela anche come sta iniziando a prepararsi: “Adesso faccio lunghe passeggiate in riva al mare, per fare fiato, dato che non faccio sport da un sacco di tempo: mangio e basta. Inizierà una nuova vita, bella, con il sorriso e il ballo”. Si sente carica e motivata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/8/2020.