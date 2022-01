Elisa Isoardi 'disoccupata' da luglio 2020: 'E' dura, il telefono squilla meno e io...'

Elisa Isoardi è ‘disoccupata’ da luglio 2020, quando i vertici Rai hanno definitivamente chiuso La prova del cuoco, guidata dalla conduttrice. Per la 39enne c’è stata solo la breve parentesi da concorrente all’Isola dei Famosi, poi più nulla. “E’ dura, il telefono squilla meno e i giorni passano”, ammette la mora a Gente.

Si è presa il suo tempo, non è facile trovarsi fuori dai ‘giochi’ dopo anni di carriera. “Volevo ritrovare la serenità, la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi. Dopo 18 anni di carriera, quando la ‘macchina’ si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura”, confessa la Isoardi al settimanale.

Poi Elisa però aggiunge: “Quando arrivano questi momenti quasi li maledici, ma poi, pian piano, capisci che in realtà sono benedetti perché fai tesoro del tempo e inizi ad ascoltarti, a osservarti e osservare ciò che hai attorno. Sei in esplorazione. Ho cercato di tradurre questo momento di stop in un’opportunità, facendo cose che prima non riuscivo neanche a immaginare”.

Elisa Isoardi si è reinventata: ha fatto un corso d’inglese, è stata spesso in Piemonte dalla sua famiglia, si è dedicata allo sport e ha trovato nei social il modo ideale per essere comunque vicina al suo pubblico.

“Mi sono sentita fragile. Mi sono domandata più volte: perché sono ferma? L’amore di chi mi saluta per strada, di chi mi manda messaggi è un motore incredibile - racconta la presentatrice - Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico. Grazie a questo ho trovato il mio piccolo equilibrio che mi porta a dire: sono serena, carica, ho voglia di ricominciare. Soprattutto ora non ho più paura “.

Elisa confida di avere avuto i suoi grandi timori: “Mi considero una donna forte, una che lotta per le cose in cui crede, una donna alfa, indipendente. Ma ammetto che in certi momenti ho avuto paura, un sentimento inaspettato che non riesci a controllare, ma ti assale. Per un breve periodo temevo di non essere adeguata, mi interrogavo su che cosa e dove avessi sbagliato. Avevo paura che ciò che sento di poter dare, la mia energia, l’impegno che metto in ogni cosa, non fossero più sufficienti. Per fortuna ho ritrovato slancio e sicurezza. Le persone che mi stimano, le moltissime donne che dopo tanti anni in Tv mi vedono come un’amica, non come un’antagonista, mi danno coraggio, fiducia e voglia di guardare avanti con il sorriso”.

La Isoardi è splendida e in formissima. “Ho cercato di mantenere la linea che avevo la scorsa primavera, dopo l’Isola dei Famosi. Mangio con gusto, perché è la mia passione, mi alleno e cammino a lungo con il mio barboncino Zen, questo è il segreto. L’Isola mi ha fatto ritrovare la forma fisica e mi ha dato anche consapevolezze nuove. Mi ha fatta crescere, superare i miei limiti, mi ha messa di fronte a una vita tosta ed essenziale, mi ha fatto capire che ho equilibrio, posso rinunciare a tante cose superflue, ho pazienza”, racconta.

Non ci sono nuovi amori nella sua vita: “Ora sento il desiderio di concentrarmi su Elisa”. Ma lepiacerebbe avere un figlio: “Ho 39 anni, a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l’espressione massima dell’essere donna”. Deve solo trovare il suo uomo ideale, se arriverà. Per adesso riparte da qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2022.