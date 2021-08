Elisa Isoardi, al momento ancora disoccupata in tv, diventa food influencer? La bella conduttrice, naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sul social regala tutorial in cui si dà da fare ai fornelli. Anche se “La prova del cuoco”, di cui era al timone su Rai Uno, è ormai solo un lontano ricordo, la 38enne conserva ancora la grande passione per la cucina e la mette a frutto per i follower su Instagram.

La Isoardi va al mercato accompagnata dall’amica Marina e compra tutto l’occorrente. E’ splendida con la canottiera in seta bianca portata sugli shorts in denim. Sorridente, senza un filo di trucco, acquista tutto l’occorrente per il suo primo piatto speciale.

Poi arriva il tutorial in cui spiega la ricetta: "Un consiglio per il pranzo di oggi”, scrive. “Pasta fredda con zucchine, scamorza e menta, fresca e digeribile. Scegliete una pasta corta tipo fusilli, fatela bollire in acqua salata e toglietela 2-3 minuti prima della cottura al dente. Intanto fate andare in padella le zucchine tagliate a rondelle con olio, aglio e sale, poi sfumatele con aceto di mele”, chiarisce come un’esperta chef.

E ancora: “Tagliate la scamorza a cubetti. Scolate la pasta e fatela freddare naturalmente con un po’ di olio. Così la pasta sarà più digeribile perché amido resistente. Tagliate o spezzate a mano la menta fresca. Alla fine unite il tutto ed aggiustate di sale. Sentite cosa ne pensa la mia amica Marina. Buon appetito”.

Elisa al momento non ha alcun programma assegnato, né sulla Rai, né su Mediaset. E' la prima volta che accade in tanti anni di carriera. Durante l’Isola pareva che un mega contratto per una nuova trasmissione tv fosse dietro l’angolo, invece i progetti lavorativi futuri hanno subìto una battuta d’arresto. Nessun problema, la presentatrice appare serena e raggiante più che mai. E ai suoi 613mila follower regala consigli da cuoca esperta. In attesa che la televisione torni a far parte della sua vita.

Scritto da: La Redazione il 26/8/2021.