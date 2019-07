Elisa Isoardi, 36 anni, è ingrassata. Ha preso cinque chili. E' la stessa conduttrice a dichiararlo e racconta che il corpo più formoso lo deve alla sua professionalità: durante "La Prova del Cuoco" doveva assaggiare tutti i piatti preparati in studio, ne valeva della sua credibilità davanti al pubblico.

"Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”, ha dichiarato Elisa Isoardi a Di Più Tv. “A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura", ha aggiunto la conduttrice.

Elisa Isoardi durante la stagione televisiva che ha segnato il suo ritorno su Raiuno al posto di Antonella Clerici è ingrassata. L'ex compagna di Matteo Salvini è confermata anche per la prossima stagione. A settembre tornerà con "La Prova del Cuoco". Chissà come intende regolarsi per scendere a patti con la bilancia. Una cosa è certa, anche con cinque chili in più è sempre in forma e sta benissimo.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 15/7/2019.