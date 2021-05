Elisa Isoardi torna in studio all'Isola con 10 chili in meno: le immagini

Elisa Isoardi torna in studio all’Isola dei Famosi. E’ bellissima e in gran forma con 10 chili in meno, la bella 38enne, in tv dopo l’Honduras e l’incidente all’occhio che l’ha costretta al ritiro dal reality show, si prende gli applausi del pubblico: per lei solo complimenti.

La Isoardi ha conquistato tutti, anche all’estero, con il suo fisico statuario. La mora altra 175 centimetri, fa il suo ingresso trionfale in apertura di puntata. La conduttrice piemontese ed ex naufraga, indossa un elegantissimo abito lungo bianco ghiaccio con strass. Ilary Blasi la presenta come “la regina delle Amazzoni” e la invita al suo fianco al centro studio.

“E’ un’emozione vera, sembra di non aver mai fatto televisione, è la prima volta che mi riaffaccio alla socialità perché dal rientro dall’Honduras sono stata in montagna”, dice Elisa. Ilary la promuove quarta opinionista aggiunta e la fa accomodare, il pubblico la accoglie con grande calore.

Elisa sorride, abbronzata, sicura. Sa che il suo futuro dopo l’Isola è a Cologno Monzese. “A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà. La vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”, confida a Tv Sorrisi e Canzoni.

Sulla fame patita al reality dice: “Pensavo peggio, ma comunque ho perso dieci chili. Soffrivo se gli altri di cibo e ricette”. L’incidente all’occhio, quando un lapillo incandescente l’ha ferita l’ha preoccupata: “Sì, perché in passato ho fatto un’operazione per correggere la miopia e temevo problemi seri. Bisognava stare al buio, non fare movimenti bruschi, ho protetto l’occhio con una benda. Rientrare in Italia è stato doveroso. Ma ora sto bene, posso anche ricominciare a fare della ginnastica leggera”.

In spiaggia ci ha messo un po’ a farsi vedere in bikini, spiega il perché: “Per un fatto di educazione. Lo trovavo più consono per ciò che sono e per la mia età. Ho messo il bikini solo assieme alle altre donne, quando me la sono sentita”. Ora al top della forma è pronta per un nuovo inizio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2021.