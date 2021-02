Elisa Isoardi ufficializza: 'Io all'Isola dei Famosi per cambiare aria...'

Elisa Isoardi è una concorrente dell’Isola dei Famosi. La conduttrice 38enne ufficializza la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 in un’intervista al Corriere della Sera. “Vado per cambiare aria, ho bisogno di un reset”, spiega al quotidiano.

La Isoardi è cosciente di non essersi sempre posta nel modo più affabile e che il pubblico questo lo ha notato. “Spesso sono stata proprio scostante, anzi. Ma quando ti devi difendere, all’inizio lo fai come puoi. Con gli anni impari a dare un nome alle emozioni e gestirle in modo differente, ad ammorbidirti un po’”, ammette. All’Isola desidera essere diversa.

Non cambierebbe nulla del suo percorso, Elisa però guarda avanti: “Siamo chi siamo anche per tutti i piccoli errori che abbiamo commesso. Quindi no, in generale rifarei tutto, magari con più gentilezza. All’Isola voglio far uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io. Quindi essere più dolce ma allo stesso tempo mostrare il mio lato maschile, insomma portare un po’ di mio fratello”.

E proprio sul fratello chiarisce: “Si chiama Domenico e ha sette anni più di me. Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò”.

Ha deciso di andare al reality per dare una svolta alla sua carriera e alla sua vita: “La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita. Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi: è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”.

Elisa Isoardi ha detto di sì a Mediaset, ma con la Rai non chiude: “Come dico sempre ai miei autori, ragioniamo su un blocco per volta. Voglio farmi sorprendere: andrò dove sentirò che è giusto andare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2021.