Elisa Isoardi all'Isola finalmente in due pezzi: fisico al top per la 38enne

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi finalmente indossa il due pezzi. La conduttrice mostra il suo fisico al top in bikini, snello e atletico, e sorride sotto il sole. Abbandona il costume intero che le ha impedito finora di avere un’abbronzatura uniforme, ma in Honduras farà presto a recuperare…

In Inghilterra il Sun l’ha eletta la naufraga più bella. La presentatrice 38enne è stata anche informata del suo successo tra i media inglesi in diretta tv, ci ha pensato Ilary Blasi a comunicarle quanto piaccia.

"Elisa Isoardi incanta in costume da bagno al fianco di Paul Gascoigne nella versione italiana di ‘I’m A Celebrity'", ha titolato il tabloid, pubblicando un suo scatto. Il giornale l’ha definita “splendida”. E’ davvero così.

Elisa si tuffa nel mare blu insieme alle altre di primo mattino, poi parla con l’amica Angela Melillo stesa sulla sabbia libera, sicura di questa sua avventura al reality show.

"Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un momento non facile della mia carriera - ha raccontato prima di partire - La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un'opportunità di vita".

E ha poi aggiunto: "Era già successo con 'Ballando', dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fatto e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/4/2021.