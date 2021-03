Elisa Isoardi in lacrime chiede scusa a mamma Irma: 'Sono scappata da te perché...'

Elisa Isoardi chiede scusa a mamma Irma in diretta tv. All’Isola dei Famosi Ilary Blasi fa una sorpresa alla conduttrice che nella scorsa puntata, malinconica, aveva confidato di aver avuto tempo di riflettere al reality e di aver capito di dover chiedere perdono alla madre per un suo comportamento passato. La 38enne, in lacrime, esprime tutto il suo amore alla donna.

La bella mora dagli occhi verdi in Palapa deve fare la sua nomination, la Blasi la sorprende e le rivela che mamma Irma, con cui voleva parlare, è lì in studio a Milano.

“Ciao bambina, come stai?”, le dice il genitore. La Isoardi le domanda come la veda. La madre non ha dubbi: “Ti vedo bellissima, sono tanto orgogliosa di te, cerca di arrivare alla fine, noi ti vogliamo bene”. La donna la sprona a non arrendersi e a combattere fino alla finale,

La Isoardi vuole sapere come stia tutto il resto della sua famiglia, cagnolino compreso, la mamma la rassicura. Sembra che tutto finisca qui, ma Ilary non ci sta e alla presentatrice puntualizza: “Elisa, cosa dovevi dire a tua mamma? Ti voglio…”. “Io le ho sempre detto ti voglio bene, devo dirle scusa, perdonami per quello che ho fatto”, replica la naufraga vicina al pianto.

Irma subito interviene e tende la mano alla figlia: “Va beh, sbagliamo tutti, anche noi genitori sbagliamo, stai tranquilla, ora concentrati sull’Isola, vai avanti, ti voglio tanto bene”. La Blasi però vuole saperne di più e chiede: “Elisa, ma scusa per cosa?”.

La Isoardi racconta quel che è accaduto, senza però entrare nei particolari. “Non mi vergogno a dirlo, non sono stata tanto buona con lei, l’ho allontanata, sono scappata io perché non avevo il coraggio di confrontarmi con una donna così fiera che mi ha cresciuta da sola e che ha fatto un sacco di sacrifici per me”, spiega.

Non chiarisce l’episodio che ha portato alla momentanea rottura con la madre. Elisa Isoardi si apre, ma non del tutto. “Stavo sbagliando e avevo paura di farglielo vedere, ma lei lo sentiva e mi è stata vicina da lontano, solo che io mi negavo. Scusa per questo, scusa per tutto il tempo perso e per quanto la amo. Adesso voglio fare bene, tornare e non perderla più”, sottolinea ancora.

“Elisa ti amo tantissimo, quando ritorni stiamo tanto assieme, ti riempio di baci”, le sussurra mamma Irma. La conduttrice finalmente sorride. Vuole che la madre le cucini anche il baccalà con le patate, non vede l’ora di riabbracciarla.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2021.