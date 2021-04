Elisa Isoardi in lacrime all'Isola per la lettera del fratello 'eremita'

Elisa Isoardi è nuovamente in lacrime all’Isola dei Famosi: la conduttrice 38enne si commuove fortemente per la lettera del fratello ‘eremita’, più grande di lei di 7 anni. Domenico le scrive e la presentatrice crolla.

Ilary Blasi si collega con Playa Esperanza: c’è una sorpresa per Elisa, Domenico le ha scritto. La conduttrice le chiede di aprire una pergamena che le è arrivata in spiaggia. La Isoardi esegue e subito i suoi occhi diventano lucidi. “Mio fratello…”, sussurra.

Dallo studio parte un filmato in cui si vedono vecchie foto di Elisa Isoardi e il fratello insieme: la voce di Domenico legge la lettera per la sorella. “Ciao Eli, non credo che l’emotività che è dentro di me riesca a farmi scrivere un messaggio super. Comunque, l’unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente quest’esperienza. Sappi che ti sono molto vicino e fatti coraggio. Ricordati sempre che ti voglio tanto bene. Ti abbraccio”.

Elisa piange. “Ci siamo visti prima di partire, ma non ci vedevamo da un po’. Con mio fratello c’è un rapporto particolare perché da piccoli, quando mamma e papà si sono separati, io avevo 3 anni, lui 10, Domenico è rimasto su con mio padre e i nonni e io sono andata con mia madre, quindi era quasi impossibile vedersi. Poi siamo cresciuti e ci siamo riavvicinati, ma si sono messe altre persone in mezzo a non aiutarci…”, racconta.

“La cosa più bella del mondo è sentire la sua voce ora - sottolinea la presentatrice con la voce rotta - Non me l’aspettavo. Mio fratello è una persona particolare, di grande cuore, di grande verità, vive in montagna, come un eremita, non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione. L’avermi mandato un messaggio vuol dire che mi sta guardando e forse è la prima volta che mi vede: sono contenta. Noi non ci parlavamo più da un po’. Prima di partire ci siamo guardati ed è bastato quello, tra fratelli basta quello, no?”.

La Blasi è molto colpita dalla reazione della naufraga e si complimenta con lei: "Quest’Isola ti sta restituendo una luce nuova”. Elisa ammette che è così, il pubblico in studio l’applaude con molto calore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2021.