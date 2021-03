Elisa Isoardi in lacrime per la madre all'Isola: 'Devo chiederle scusa, perché...'

Elisa Isoardi crolla all’Isola dei Famosi. La conduttrice 38enne versa lacrime pensando alla madre. “Vorrei chiederle scusa”, confessa a Ilary Blasi. Al reality ha tempo per pensare al suo rapporto, forse irrisolto, con la donna che le ha dato la vita.

In Palapa Ilary chiama Elisa nella zona nomination e le mostra una clip in cui la presentatrice piemontese mostra il suo lato malinconico e tenero e appare fragile. “Sono stata cresciuta da mamma da sola, ha portato avanti me e mio fratello Domenico, quindi ho una grande ammirazione per lei. Di solito, lo raccontava anche mia nonna, prima di morire una persona pensa alla mamma e l’ultima parola che dice è : ‘Mamma’…”, sottolinea tra le lacrime la Isoardi nel suo confessionale.

“Qui è tutto un po’ più difficile, non pensavo arrivasse già il richiamo di casa. Non ho sentito mia madre per un po’, quando poi ci siamo ritrovate, ogni volta che la guardavo pensavo: ‘Guarda che mi sono persa in questi mesi!’. Quindi non succederà più. Mia madre è una donna estremamente forte e io voglio diventare come lei, essere lei. Spero sia orgogliosa di me”, aggiunge ancora fortemente commossa mentre si asciuga gli occhi.

Quando si torna in studio, Ilary alla naufraga in collegamento dall’Honduras chiede: “Elisa, queste cose tu le hai mai dette alla tua mamma o le riesci a dire ora che sei lontana?”. “Sto facendo fatica a non piangere… Perché qui è tutto molto più acutizzato. No, non gliel’ho mai detto, poi c’è stato questo periodo in cui non ci siamo proprio prese…”, rivela la Isoardi.

“Questa è la prima volta che faccio questi ragionamenti con me stessa, perché a casa è tutto molto veloce e violento, non si pensa, invece qui si ha tempo per pensare… Vorrei per la prima volta chiederle scusa perché quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma bisogna godersela e non bisogna mai perdere nulla di quei momenti insieme”, confida con la voce rotta e ancora una volta con gli occhi lucidi.

“Pensi che tua mamma sia fiera di come stai affrontando questa avventura?”, le domanda ancora la Blasi. “Penso sia contenta della scelta che ho fatto perché è una scelta curiosa, che va oltre i propri limiti e quindi quando una persona vuole evolvere e non stare ferma nella confort zone, penso sia sempre una bella cosa. Si vergogna per i giochi, quello sicuro (finora ha ha sempre perso le prove affrontate, ndr)”, precisa la conduttrice.

Poi svela cosa farà appena rivedrà la madre: “Voglio fare un viaggio con lei, voglio stare con lei per un po’”.

Tommaso Zorzi è conquistato dalla Isoardi e le spiega che anche lui aveva un rapporto irrisolto con la madre prima di entrare al GF Vip: stare al reality lo ha aiutato moltissimo. “Hai ragione. Siamo due donne molto forti quindi il ‘ti voglio bene’ non è proprio di uso comune tra di noi”, gli fa eco Elisa che lo ringrazia.

Anche Iva Zanicchi è colpita: “Ho apprezzato molto questa tua fragilità. Non ti preoccupare Elisa, anche se non dici a tua madre ‘ti voglio bene’, lei lo sa. Noi mamme siamo così”. “Esatto, te lo legge negli occhi - le dice Ilary Blasi - Poi, posso dirti una cosa? Sei bellissima, anche senza trucco”. La Isoardi sorride finalmente serena e torna dai suoi compagni.

