Elisa Isoardi è la “vera leader” dell’Isola dei Famosi. I naufraghi già l’adorano. Il gruppo dei Rafinados, a cui la conduttrice 38enne ‘appartiene’, la giudicano senza alcun dubbio “la migliore di tutti”, merito delle sue capacità organizzative: finora si è data un gran da fare in spiaggia.

La Isoardi nelle prime 48 ore in Honduras ha lavorato senza sosta. Ha aiutato a costruire la capanna, ad accendere il fuoco e posizionarlo in modo che non si spenga, ma pensato al cibo. Infaticabile, è diventata un vero punto di riferimento per Akash, Angela Melillo, Drusilla Gucci Ludolf, il visconte Ferdinando Guglielmotti e Roberto Ciufoli.

VIDEO

“Elisa è una leader naturale. Se c'è un qualsiasi problema si pone sempre in maniera educata, elegante, per cercare di risolverlo al meglio possibile”, sottolinea nel suo ‘Confessionale’ il visconte Ferdinando Guglielmotti, a cui la Isoardi piace parecchio.

Pure Akash, che già si è scontrato con Drusilla, crede che la presentatrice sia da elogiare: "Elisa è una persona intelligente, astuta perché sa il suo"

Angela Melillo sta sempre con la Isoardi. Con lei vicino si sente più sicura e protetta: “Elisa per me è una grande compagna. E’ un supporto. Per me è importante”.

Il gruppo di stringe attorno a Elisa Isoardi che è volata al reality per farsi conoscere profondamente e abbattere i suoi muri. Sembra ci stia riuscendo alla grande: la sua disponibilità nasconde dietro una strategia? Solo andando avanti lo si potrà scoprire, quando all’Isola, via, via, i naufraghi scopriranno le loro carte.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2021.