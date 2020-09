E’ iniziato sabato sera ‘Ballando con le Stelle’. Dopo un lungo tira e molla a causa del Coronavirus, finalmente Milly Carlucci ha potuto mandare in onda la sua creatura televisiva. E durante la prima puntata ha fatto molto discutere l’esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. I due si sono esibiti in un sensuale tango, che non ha fatto altro che rafforzare i gossip che circolano da qualche settimana su una possibile laison tra loro.

Durante la serata si è scatenata anche una polemica dopo alcuni apprezzamenti poco simpatici di Guillermo Mariotto sul peso della conduttrice 37enne. “Datti una regolata a tavola”, ha detto il giudice lasciando intendere che le forme della Isoardi sarebbero troppo pesanti per i muscoli di Todaro. Quest’ultimo ci ha messo il carico, scherzandoci su: “Potrebbe anche mangiare una pizza di meno, si è mangiata sia il suo che il mio cestino (il cestino è il pasto che viene dato dietro le quinte, ndr)”.

Chi non sembra convinta di un flirt in corso tra Elisa e Todaro, 33 anni, è invece Selvaggia Lucarelli. “Trovati un fidanzato vero, concentrati sul ballo e trovati un fidanzato vero, sarebbe ora…”, ha detto la giornalista. “Sei molto ‘carnosa’, sei davvero bella, togliti gli orpelli e dedicati solo al ballo, basta quello”, ha aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 20/9/2020.