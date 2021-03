Elisa Isoardi e la sensualità: 'Ho sempre il bisogno della conquista, sono fatta così...’

Elisa Isoardi si scopre ‘provocatrice’ con gli uomini. “Ho sempre bisogno della conquista, sono fatta così”, ammette candidamente nella sua clip di presentazione all’Isola dei Famosi, dove ha debuttato da naufraga in Honduras. La sua sensualità emerge in primo piano.

La conduttrice piemontese sa che piace, molto, e attrae con i suoi occhi verdi e la sua avvenenza fisica. “Mi dicono che sono sensuale, ma la sensualità non è altro che la virilità al femminile, c’è sempre questo bisogno di conquista, ma mica ce devo fa niente poi con ‘ste conquiste eh! E’ che sono fatta così”, sottolinea.

E’ entusiasta di aver scelto di partire: “Partecipare all’Isola è qualcosa che finalmente mi fa ribattere il cuore. In una situazione così fuori dal mondo, così unica, sarò la prima a volermi stupire dell’Elisa che non conosco”.

Ora che si è messa finalmente in gioco, però, davanti alle avances del visconte Ferdinando Guglielmotti, indietreggia. Troppo presto tra l’altro. “Chi mi potrebbe piacere? Mi attira Elisa Isoardi. Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, fosse anche solo il gatto. Io amo la donna in maniera tantrica, voglio darle amore per un giorno intero, pratico lo yoga tantrico però con le donne non ho storie lunghe, duro poco”, rivela il nobile.

Ilary Blasi non si lascia scappare la battuta servita su un piatto d’argento ed entra a gamba tesa: “Ah quindi dura poco… lei lo ha detto! Lo ha detto nella clip. Elisa che ne pensi?”. La Isoardi replica diplomatica: “E’ sicuramente una persona molto raffinata, però sta roba del tantrico mi fa un po’ paura... dico che abbandono qui”.

Poi lo nomina subito. “Così torna a casa e leviamo qualsiasi cosa di mezzo”, sottolinea Elisa.“Hai paura che ci provi eh?!”, replica tagliente Ilary. La presentatrice ex Rai adora provocare, ma solo chi dice lei…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.