Elisa Isoardi in stampelle, visita ortopedica alla caviglia: rischia l'addio a Ballando. Guarda

Elisa Isoardi, in stampelle, affaticata, va a Villa Stuart a Roma per sottoporsi a un’accurata visita ortopedica alla caviglia. La conduttrice Rai rischia l’addio a Ballando con le stelle. Le condizioni del suo piede destro peggiorano e lei non riesce nepoure a poggiarlo per terra senza sentire dolore.

Raimondo Todaro è al suo fianco, la segue come un’ombra e non la lascia sola un istante. Già durante l’ultima puntata del talent di Milly Carlucci Elisa era stata costretta a scendere in pista con una vistosa fasciatura, aveva spiegato che aveva dei problemi “tra tendine, legamento e nervo”. Non è migliorata, purtroppo.

La Isoardi arriva in clinica e, sempre con Todaro al suo fianco, si fa vedere dallo specialista. Ascolta le sue parole. E’ costretta a un’ingessatura. Dovrà anche sottoporsi a un’iniezione al giorno pur di tornare a gareggiare.

“Non sai quanto mi rode, ci mancava pure il gesso. Non avevo mai avuto un'ingessatura, grazie a Ballando con le stelle!”, dice rivolgendosi a Raimondo. Il ballerino è positivo. “Al massimo resterai ferma un turno come ho fatto io”, replica.

L’intesa con il danzatore è evidente ed è impossibile non pensare alle parole della bella 37enne nell’intervista rilasciata a Chi: “Non escludo niente a priori, ma ‘se', sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”. I due sono davvero complici e legatissimi.

Elisa è abbattuta per il problema alla caviglia del suo piede. Dopo la visita ortopedica fa sapere tutto ai sui fan: “Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2020.