Elisa Isoardi è tornata in Italia: primo post social dopo l’addio all’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi è rientrata in Italia. La conduttrice ha pubblicato il primo post social dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi. La scorsa settimana è stata infatti costretta a lasciare il reality dopo essere stata protagonista di un piccolo incidente. Stava cucinando con il fuoco quando un lapillo rovente le è finito nell’occhio. Sono intervenuti subito i sanitari che hanno ritenuto la situazione abbastanza seria da richiedere accertamenti più approfonditi. La 38enne ha così lasciato l’Honduras per rientrare in Europa.

Nella serata di lunedì 19 aprile la bella piemontese ha voluto aggiornare i suoi follower sulla situazione, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute. “Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me”, ha scritto su Instagram postando una foto in cui sorride, ma in cui si vede anche che l’occhio destro è ancora bendato.

“Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’Isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”, ha aggiunto.

“È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita”, ha proseguito. “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete... la mia forza siete VOI!”, ha quindi concluso.

19/4/2021