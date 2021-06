Elisabetta Canalis, bikini pazzesco a 42 anni: foto

Elisabetta Canalis si mostra sul social in sue pezzi, il suo è un bikini pazzesco, a 42 anni l’ex velina ha una forma fisica che fa invidia alle ventenni, sembra una ragazzina. La showgirl è tonica, muscolosa e in forma: addominali in mostra e un decoltè, come al solito esplosivo.

La showgirl e modella si gode la vacanza in Sardegna insieme al marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Prima di volare nell’isola in cui è nata Elisabetta ha trascorso qualche giorno a MIlano dove ha rivisto gli amici e si è regalata un taglio di capelli nuovo di zecca, anche la sua piccolina di 5 anni ha spuntato la chioma da Niky Epifanio, l’hair stylist di fiducia della Canalis.

Eli ha poi raggiunto Alghero con tutta la famiglia e l’immancabile amica del cuore Mikaela. Gioiosa, sfoggia in incredibile bikini giallo fluo che mette in risalto le curve: instancabile negli allenamenti, la mora è tonica e scolpita più che mai, per lei sembra che gli anni non passino.

I fan nel vederla in costume esultano, sono migliaia i commenti che la elogiano. Anche il lato b di Eli è sodo e senza difetti. Difficile rimanere impassibili quando si lancia in uno ironico stacchetto in cui ancheggia sinuosa attorno al marito, chirurgo ortopedico statunitense. “A chi mi chiede come l’ho conquistato”, scrive. Poi risponde: “Con la danza”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/6/2021.