Elisabetta Canalis in bikini in Messico a 43 anni, per lei il tempo si è fermato: foto

Elisabetta Canalis non smette di stupire per il suo fisico tonico, asciutto, sensuale. Il primo bikini della primavera 2022 è il suo e guadagna un dieci con lode. La showgirl, condivide, come scrive lei stessa sul social, alcune delle foto preferite della vacanza in Messico, dove ha trascorso gli ultimi giorni con il marito, Brian Perri, e la figlia Skyler Eva, 6 anni. In costume a 43 anni l’ex velina mora è sempre strepitosa.

Il tempo per Elisabetta Canalis pare essersi fermato. I fan la riempiono di complimenti e il suo post in pochissimo tempo cattura una pioggia di ‘like’, più di 136mila per la precisione. “Sei perfetta, la più bella di tutte”, le sottolineano molti. Anche le donne le fanno i complimenti: Eli cattura consensi a furor di popolo.

Parlando della sua alimentazione la Canalis tempo fa, proprio su Instagram, aveva chiarito: “Cerco di bere tre litri d'acqua al giorno. Colazione con i cornflakes, a pranzo frullato di banane, proteine in polvere e burro d'arachidi. A cena mangio tutto, carboidrati e proteine”. Ha rivelato di assumere anche "integratori ed elettroliti" anche se "non sono molto precisa”.

Appassionata di fitness, Eli sull’attività fisica praticata aveva chiarito: “Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe e kickboxing. Ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. A volte faccio pilates. Non ho una routine precisa…”.

E sulla beauty routine aveva detto: "Uso creme molto buone. Cerco trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari, provo quello che mi ispira, ma niente da cui non si possa tornare indietro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/4/2022.