Elisabetta Canalis col body in pizzo trasparente si scopre tutta: a 47 anni è praticamente perfetta e sensualissima, guarda

L’ex velina sarda si fa vedere durante uno shooting al cardiopalma e cattura una pioggia di ‘like’

La sua dieta impeccabile e lo sport la mantengono sempre al top: in passato aveva rivelato i suoi segreti

Elisabetta Canalis è al cardiopalma. Sul social si fa vedere durante uno shooting mentre posa davanti all’obiettivo con indosso un body in pizzo trasparente nero. E’ sgambatissimo. Il capo di lingerie lascia davvero poco all’immaginazione: la showgirl a 47 anni è praticamente perfetta e sensualissima. “Regole”, scrive semplicemente per accompagnare il post social la sarda. L’ex velina cattura una pioggia di ‘like’.

Elisabetta Canalis col body in pizzo trasparente si scopre tutta: a 47 anni è praticamente perfetta e sensualissima

La sua dieta impeccabile e lo sport la rendono irresistibile e la mantengono sempre al top. Elisabetta ha un fisico invidiabile, nonostante si avvicini pericolosamente ai 50. I follower impazziscono per lei: rimane sempre tra le più desiderate. Lei, tempo fa, aveva svelato i suoi segreti.

L’ex velina sarda si fa vedere durante uno shooting al cardiopalma e cattura una pioggia di ‘like’

"Cerco di bere tre litri d'acqua al giorno. Colazione con i cornflakes, a pranzo frullato di banane , proteine in polvere e burro d'arachidi. A cena mangio tutto, carboidrati e proteine”, aveva detto. Prende anche "integratori ed elettroliti, ma non sono molto precisa”.

La sua dieta impeccabile e lo sport la mantengono sempre al top: in passato aveva rivelato i suoi segreti

Non rinuncia mai agli allenamenti, come racconta anche sul suo profilo. La Canalis aveva precisato: “Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe e kickboxing. Ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. A fare pilates. Non ho una routine precisa…”. Sulla beauty routine aveva chiarito: "Uso creme molto buone. Cerco trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari, provo quello che mi ispira, ma niente da cui non si può tornare indietro".