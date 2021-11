Elisabetta Canalis splendida a 43 anni: 'Ecco cosa mangio, quanto mi alleno e cosa faccio per la mia pelle’

Elisabetta Canalis è splendida a 43 anni compiuti. Per l’ex velina sarda di Striscia la Notizia il tempo sembra essersi fermato. I fan sul social vogliono sapere come faccia a rimanere sempre al top. La showgirl soddisfa la curiosità dei moltissimi fan: “Ecco cosa mangio, quanto mi alleno e cosa faccio per la mia pelle”.

Eli spiega cosa mangia in una giornata tipo: “Cerco di bere 3 litri di acqua al giorno. Colazione con cornflake, a pranzo frullato di banane, proteine in polvere e burro d’arachidi. A cena mangio tutto: carboidrati e proteine. Non sono sempre precisa però. Durante la giornata assumo anche integratori ed elettroliti”.

Su quante volte e per quanto tempo si alleni, la Canalis svela: “Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe e kickboxing. Ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. A volte faccio pilates. Non ho una routine precisa…”.

Le domandano se usi il laser per mantenere l’epidermide del volto così soda, Eli sui trattamenti confida: “Ne faccio diversi e uso creme molto buone. Cerco trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari, provo quello che mi ispira, ma niente da cui non si possa tornare indietro”. Nessun intervento estetico per lei: non ne ha bisogno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2021.