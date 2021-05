Elisabetta Canalis, dito del piede rotto per l'allenamento 'violento': ecco come sta

Elisabetta Canalis non si frena mentre fa kickboxing. Lotta come una furia con il suo trainer, ma durante l’allenamento ‘violento’ si fa molto male: per la 42enne dito del piede rotto.

L’ex velina si tiene in forma e dà calci a non finire: tutto sembra essere nella norma, suda e si diverte. Poi però la passione per gli sport da combattimento le prende la mano e un ultimo calcione le è fatale, come racconta nelle sue IG Stories.

La sarda mostra l’estremità del suo arto gonfia. Il terzo dito del piede, il trillice, si è fratturato: l’ematoma violaceo fa impressione. Elisabetta Canalis ha la conferma del trauma anche dalla radiografia che azzera qualsiasi dubbio. E’ il marito Brian Perri, chirurgo ortopedico, a prendersi immediatamente cura di lei.

A Eli ora servirà non solo tanto riposo, ma pure molta pazienza. Per far guarire il dito rotto del piede dovrà indossare per un periodo che va dalle tre alle quattro settimane un tutore ortopedico, una scarpa adatta.

La Canalis la mostra ai fan nelle sue storie: è una specie di ciabattona rialzata. “Quasi mi piace”, commenta divertita, nonostante il grande dolore provato al momento del ‘crack’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2021.