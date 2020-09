Elisabetta Canalis in fuga da Los Angeles: ecco perché è scappata

Elisabetta Canalis è in fuga da Los Angeles, La città è avvolta da una coltre di fumo a causa degli incendi che stanno devastando la California e provocando decine di morti. L’ex velina 42enne ha deciso di scappare con la figlia Skyler e due amici: si è rifugiata in una villa lussuosa a Palm Springs, lontana dal fuoco.

"Stiamo lasciando Los Angeles", rivela la showgirl nelle sue IG Stories. E’ già in viaggio e mostra il cielo quasi oscurato da una immensa nube di fumo. Gli incendi sono scoppiati alle porte della città e ora minacciano i centri abitati.

VIDEO

"L'aria è tossica - racconta con un po’ di ansia la Canalis - ci sono un sacco di incendi. Molte persone stanno lasciando la città, ovviamente chi può farlo, perché l'aria è davvero irrespirabile”. Il viaggio in autostrada è piuttosto lungo e c’è traffico, proprio perché c’è chi, come lei, ha deciso di abbandonare LA.

Elisabetta Canalis alla fine arriva a destinazione: una lussuosa villa con piscina a Palm Springs. Può finalmente rilassarsi. Il marito, Brian Perri, sembrerebbe non essere con lei: forse il medico è stato costretto a rimanere a Los Angeles per non abbandonare i suoi pazienti in ospedale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2020.