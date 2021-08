Elisabetta Canalis: 'Il gossip è stata una persecuzione, all’estero anche per questo’

Elisabetta Canalis tra pochi giorni (dal 1 settembre) sarà al timone di ‘Vite da Copertina’ su Tv8, un programma (il primo che la vede alla conduzione) dove tra le altre cose si parlerà anche di cronaca rosa. Il gossip sarà però “all’acqua di rose”, ci tiene a sottolineare. “Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone”, ha fatto sapere al Corriere della Sera.

“Per me è stata una persecuzione. Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato”, ha aggiunto la 42enne parlando dell’attenzione di settimanali e siti web nei suoi confronti.

Elisabetta, che dal 2014 è sposata con il chirurgo ortopedico americano Brian Perri (nel suo passato ci sono tante storie ‘da copertina’, da quella con Bobo Vieri a quella con George Clooney) e che dall’anno successivo è mamma di Skyler Eva, ha poi affermato di non ritoccare più di tanto le foto e i video che pubblica su Instagram.

“Cerco di essere onesta, non esagerando con filtri e ritocchi. Ci sono tanti accorgimenti per sembrare più belli ma per me è importante condividere anche immagini che i giornali non pubblicherebbero. Su alcune vecchie copertine apparivo con un corpo perfetto. Ma era ritoccato, non reale. Oggi non mi sentirei onesta. Forse è una questione di maturità”, ha dichiarato.

Sulla mancata carriera a Hollywood ha infine detto: “Ho recitato in una serie e fatto diverse audizioni, ma non ho il fuoco sacro della recitazione e non direi mai che sono un’attrice o anche solo una persona che ha provato seriamente a farla. Amo la tv: puoi essere te stessa e quando si spegne la luce rossa tutti a casa, a differenza dei set”.

