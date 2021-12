Elisabetta Canalis, le immagini della sua spettacolare villa a Los Angeles

Elisabetta Canalis mostra la sua spettacolare villa a Los Angeles. Le immagini svelano la magnifica casa dove la showgirl 43enne vive insieme al marito Brian Perri, 54 anni appena compiuti, la figlia Skyler Eva, 6 anni, e ben quattro cani. La sarda apre la porta della sua ‘magione’ a Permesso Maisano, una produzione EndemolShine Italia in onda su Tv8.

E’ una villa letteralmente da sogno quella della Canalis. L’ex velina sorride mentre fa vedere il patio sotto il colonnato che si affaccia sulla piscina sottostante, circondata dal verde del giardino. “Qui non è come in Italia, che la piscina la usi tre mesi l’anno, fa caldo, quindi la usi sempre. La nostra ha pochissimo cloro ed è di acqua salata. Se si rompe qualcosa sono io a chiamare e sistemo anche, se riesco”, racconta l’ex velina.

“Qui vengono gli amici di Skyler ma anche i miei, facciamo le feste”, sottolinea ancora Elisabetta, fiera del suo angolo di paradiso. Nella villa, arredata con gusto e oggetti preziosi, con una cucina super funzionale, un soggiorno molto luminoso e un salone con camino da fare invidia a tutti, c’è anche un mini appartamento con due camere per gli ospiti e un bagno interamente in marmo. Davanti ai lavandini campeggia un prezioso specchio di Murano.

La Canalis svela anche la palestra super attrezzata in cui a fare fitness è soprattutto il marito, chirurgo ortopedico molto conosciuto a LA: “Questo è il regno di Bryan. Io faccio soprattutto il sacco per la kickboxing. Calci e pugni mi servono a combinare tecnica e velocità”.

Oltre alla zona notte, destinata alla coppia e alla loro bambina, nella casa c’è spazio pure per una cantina dei vini.

Perri ama averne una scorta tutta sua di quelli più pregiati. “A me piacciono Franciacorta e champagne. I super alcolici invece sono assolutamente bannati”, confessa Elisabetta Canalis.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2021.