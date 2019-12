Elisabetta Canalis in lacrime per papà Cesare a ‘Domenica In’: 'La morte ci ha uniti'

Elisabetta Canalis è bella ed elegante in tv, a Domenica In, ospite di Mara Venier. La showgirl, ex velina amatissima, racconta le tappe della sua carriera. Protagonista del piccolo schermo, ora vive a Los Angeles e la televisione non le manca molto. E’ serena, sorridente, appagata dalla sua esistenza di moglie e mamma. La 41enne si commuove fino alle lacrime, però, quando parla di papà Cesare, morto due anni fa proprio a Los Angeles, dove era andato in vacanza con la moglie per stare accanto alla figlia e alla nipotina Skyler Eva. “La morte ci ha uniti”, dice con la voce sofferente.

La Venier le domanda che tipo di rapporto avesse con il papà. Elisabetta Canalis racconta: “Ci sono stati tanti momenti belli, ma anche per colpa mia il nostro rapporto poteva essere diverso. Era un uomo di altri tempi, di poche parole, faceva parte della generazione del dopoguerra, so che mi ha voluto un bene dell'anima, ma forse non siamo stati in grado di dircelo fino in fondo. Gli ultimi giorni sono stati difficili, io gli sono stata vicino sempre, spero di avergli trasmesso tutto il mio amore”.

La conduttrice le domanda della morte del genitore. “E’ venuto a mancare improvvisamente. Era in vacanza a Los Angeles prima di Natale. Ha avuto un ictus a casa mia. E’ stato trasferito in rianimazione, abbiamo fatto di tutto, ma qualsiasi cosa facessimo lui peggiorava e poi è successo che è mancato”, spiega Elisabetta.

Ha la voce rotta dall’emozione e gli occhi colmi di lacrime: “Forse la cosa che ha unito più me e mio padre è stata la sua morte. Quando ci hanno chiamato dall’ospedale perché qualcosa non andava, ho pensato che fosse giusto andare lì. Mi sono sdraiata vicino a lui, mi sono addormentata finché alla fine sono entrati a dirmi che…se n’era andato. E’ come se gli fossi stata vicina nel momento più importante…”.

Mara Venier comprende il suo dolore e la consola. Poi le chiede cosa desideri per questo Natale. Elisabetta Canalis stupisce per la sua semplicità: “Vorrei che tutto restasse così com'è perché ho fatto molta fatica per averlo".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2019.