Elisabetta Canalis conferma l’allontanamento ormai sotto gli occhi di tutti con Maddalena Corvaglia. Nulla pareva poter scalfire un rapporto così profondo, nato sul bancone di Striscia la Notizia molti anni fa, quando erano entrambe veline, invece è accaduto. E’ rottura.

Elisabetta Canalis, quando le si domanda cosa abbia portato all’allontanamento con Maddalena Corvaglia, a Chi dice: “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare, se non le dispiace…”. Poi sulla palestra che aveva aperto a Los Angeles proprio con la bionda, la Sky View LA, rivela: “L’abbiamo data in affitto. Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando a un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”.

Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, dopo tanti anni trascorsi in sintonia, ora c’è il gelo: tutti si domandano cosa le abbia portate a litigare, quali siano i reali motivi di quel che è accaduto. La sarda non chiarisce.

La 40enne ora negli States ha nuovi amici, come Valentina Micchetti, Elisa Sednaui, Bianca Balti e Tiziano Ferro: “Sono amicizie che forse in Italia sarebbero rimaste più superficiali, mentre qui i legami diventano più forti. Recentemente si è unita anche Emma Marrone; con Bianca ho appena passato qualche giorno di vacanza al mare e da Tiziano vado spesso: lui e il marito Victor sono una coppia bellissima. Ma ho anche molti amici americani, che però non sono molto social. Sembra incredibile, ma c’è qualcuno che non ha Instagram!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/9/2019.