Elisabetta Canalis con la mascherina sul viso per paura del Coronavirus in Giappone

Elisabetta Canalis in Giappone si gode un viaggio con la famiglia, ma, allo stesso tempo, in aeroporto si mette la mascherina sul viso per paura del Coronavirus.

La showgirl 41enne è volata in Oriente, nella terra del Sol Levante insieme a Brian Perri e alla figlia Skyler Eva, 4 anni. Non ha avuto alcun timore a spostarsi, ma, prima di prendere un volo nell’aeroporto internazionale di Narita, mentre è nella lounge per viaggiatori, all’Admirals Club, prende le sue precauzioni. Indossa la mascherina sul viso: ha paura del contagio da Coronavirus.

Si protegge solo nelle zone in cui è possibile incontrare persone provenienti da ogni dove. Elisabetta Canalis in Giappone si sposta molto. E’ partita a fine gennaio: prima tappa Osaka, poi è stata la volta di Kyoto, a Nara ha visitato il Great Buddha Hall, che fa parte di Todai-ji, un tempio buddhista. La sarda ha alloggiato anche a Fujikawaguchiko, a 5 km dal Lago Kawaguchi, nello splendido Fufu Kawaguchiko Hotel. E’ arrivata anche a Tokyo.

Ha goduto di ogni istante in Giappone con marito e figlia. Ora è tempo di tornare negli States. Elisabetta Canalis, però, non dimentica neanche per un istante l’emergenza per il Coronavirus e indossa la mascherina sul volto, per evitare un pericolo che ormai è planetario.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2020.