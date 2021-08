Elisabetta Canalis alla premiere di 'Cinderella' con il marito e la figlia: foto

Elisabetta Canalis è splendida alla premiere di Cinderella al Greek Theatre di Los Angeles. L’ex velina 42enne porta i capelli sciolti leggermente ondulati e sfoggia un abito color crema a pois super chic. Accanto a lei ci sono il marito, Brian Perri, chirurgo ortopedico 53enne, e l’adorata figlia, Skyler Eva, 5 anni. E’ insieme a loro che sfila davanti ai fotografi entusiasta.

La sarda condivide alcune foto della serata sul social. Il film, una nuova versione di Cenerentola firmata da Amazon Video, le è piaciuto moltissimo. “Siamo assolutamente innamorati dell’energia di questa versione di Cinderella ed è una serata super divertente - scrive nel post che accompagna le immagini - Film e serata divertente, attori e ballerini davvero bravi, la storia è rivisitata in chiave più moderna e nonostante la favola di Cenerentola l’abbiamo sentita centinaia di volte, consiglio comunque di guardarlo”.

La Canalis è tornata negli Usa dopo la lunga vacanza in Italia. Il momento che vive la soddisfa moltissimo: oltre alla famiglia, Elisabetta torna in tv. Da domani, 1 settembre, sarà su TV8 con “Vite da copertina”, in onda dal lunedì al venerdì alle 17,30.

“Sono felice, ho fatto tanta televisione: ho iniziato da ragazzina, oggi ho 42 anni, ma è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice. Mancavo da qualche anno dalla tv e cercavo qualcosa che rappresentasse quello che in questi anni sono diventata, crescendo: sono più consapevole, più matura nelle decisioni, più umile, poi ascolto di più. Avevo delle idee mie e Sky mi ha proposto questo programma in passato condotto da altri, con l'idea di cambiargli immagine scommettendo su di me. Ecco, hanno avuto questo coraggio. E devo dire che mi sono trovata nel mio elemento”, racconta a L’Unione Sarda.

“Intervisterò tanti ospiti – spiega poi – e parleremo di argomenti leggeri: costume, stili di vita, musica e cinema, moda. E delle abitudini delle star”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2021.